Kabylie — La LADDH de Béjaïa dénonce…

KABYLIE (TAMURT) – La Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme de Béjaïa a dénoncé ce qui s’est produit avant-hier dans la région, à savoir l’interpellation de l’avocate Zoubida Assoul (dont le modèle, selon sa déclaration en 2015, est Houari Boumediène, NDLR), venue d’Alger pour animer une conférence.

Pour la LADDH de Béjaïa, ce qui vient de se produire à dans la région est d’une extrême gravité. D’abord, Me Zoudida Assoul a été empêchée de rejoindre Béjaïa pour la conférence. Arrêtée une première fois à Takreitz puis relâchée, elle fût interceptée une seconde fois à l’entrée de Sidi Aich. « Pendant ce temps, à Béjaïa, au siège de la LADDH des éléments des services de sécurité se pointent, nous demandent de présenter une autorisation pour une activité interne à la ligue. Nous avons alors exigé une notification écrite d’interdiction pour annuler cette activité. Devant ce chantage, la LADDH de Béjaïa a tenu à condamner ses agissements qui consistent à interdire et à étouffer toute expression démocratique », ajoute-t-on.

La LADDH de Béjaïa a précisé que les acquis d’octobre 1988 dûment arrachés par la lutte et le sacrifice ne sauraient être remis en cause : « La conférence s’est tenue dans la résistance devant une assistance venue pour l’événement ». Et, des arrestations d’activistes ont eu lieu la matinée devant la maison de la culture suite à un appel à une marche pour commémorer les événements d’octobre 88, a indiqué la même organisation.

La LADDH a appelé au respect des manifestations publiques pourtant garanties dans la constitution et les textes ratifiés par l’Algérie et exige la libération immédiate des personnes arrêtées et des détenus d’opinion.

Juba Gacemi