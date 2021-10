Un cadre du RCD arrêté de nouveau

KABYLIE (TAMURT) – Un cadre national du Rassemblement pour la Culture te la Démocratie, Yacine Merchiche, vient d’être mis sous mandat de dépôt, a indiqué le parti hier.

Le RCD a précisé qu’il s’agit d’un membre du conseil national du parti et également président d’un bureau régional. Le RCD a en outre indiqué que le responsable en question a déjà été mis en garde à vue pendant huit jours. Suite à cette énième incarcération, un responsable national au RCD a parlé d’une nouvelle escalade irresponsable dans la criminalisation de l’action politique pacifique dans le pays. « Conscient de la justesse de son combat, lorsque je l’ai revu au terme de sa garde à vue, il y a de cela plus de deux semaines, il ne cessait de me rappeler les injustices que nous subissons 59 ans après la colonisation française, lui, dont la famille a payé un lourd tribut durant la révolution, a ajouté le même responsable du RCD.

Ce dernier a souligné : « Révolté par ce destin imposé au pays, il garde une stature d’homme digne et engagé pour perpétuer l’espoir légué par des générations de militants convaincus d’un autre destin pour le pays ». « Yacine Merchiche sous les verrous, c’est l’Algérie du combat démocratique et des libertés qu’on emprisonne. Inacceptable de le voir subir ce énième arbitraire pour avoir revendiqué justice et liberté », a conclu le même responsable dans la formation de Mohcine Bellabas.

Juba Gacemi