Collectif des Associations Kabyles de France — Appel à une « Grande Marche » demain à Paris en faveur d’une « Kabylie en danger »

PARIS (TAMURT) – La mobilisation de la diaspora kabyle aussi bien en Europe qu’en Amérique du Nord, en faveur de la Kabylie, ne s’estompe pas. Après le succès de la manifestation devant le Haut-Commissariat des droits de l’homme, le 28 septembre dernier, à Genève, un Collectif regroupant des associations kabyles de France a appelé à une « grande marche » pour ce dimanche 10 octobre à Paris. Cette manifestation s’annonce historique vu le grand nombre d’associations, de personnalités et d’artistes kabyles ayant adhéré à cet appel.

Déterminée à porter haut et fort les revendications légitimes du peuple kabyle, actuellement en proie à une répression féroce et sans précédent de la part du régime d’Alger, la diaspora kabyle se donne RDV, demain 10 octobre, à Paris, pour « une grande marche ». Initiée par un Collectif des associations kabyles de France, cette manifestation s’ébranlera à 15h de Ménilmontant (Métro ligne 02) vers la place de la Nation, où une prise de parole est prévue.

A travers cette marche, qui s’annonce historique, la diaspora kabyle veut « condamner la répression algérienne en Kabylie, interpeller les autorités françaises sur leurs silence assourdissant et réclamer une enquête internationale sur les feux qui ont ravagé la Kabylie en août dernier ». Plusieurs artistes et personnalités kabyles ont appelé à une participation massive à cet évènement. « Ils nous ont insultés, frappés, déportés, emprisonnés, tués et brûlés. Jusqu’à quand ? », s’est-indigné le chanteur et poète kabyle Zeddek Mouloud dans un message vidéo partagé sur les réseaux sociaux et dans lequel il appelle tous les kabyles à participer massivement à cette « grande marche, historique ». « J’espère que vous répondrai à cet appel de cœur, de fraternité et de kabylité », s’est-il adressé aux kabyles de la diaspora.

A noter que les kabyles du Québec et du Canada ont appelé, pour le même jour (10 octobre), à un rassemblement « de solidarité avec la Kabylie ». Cet évènement se tiendra à 13h00 devant le siège du réseau TVA.

Arezki Massi