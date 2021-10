Marche en faveur de la Kabylie : Démonstration de force de la diaspora kabyle !

PARIS (TAMURT) – La diaspora kabyle est toujours au rendez-vous quand il s’agit de défendre les intérêts de la Kabylie. Hier, ils étaient des dizaines de milliers de kabyles vivant en Europe, notamment en France, à descendre dans les rues de Paris pour dénoncer les agissements malveillants du régime militaire algérien à l’encontre de la Kabylie et interpeller par la même occasion la communauté internationale sur le danger qui guette le peuple kabyle, qui subit depuis plusieurs mois une répression sans précédent. La marche était une véritable démonstration de force.

Les rues de Paris ont vibré, hier dimanche, au rythme d’une grande marche à laquelle a appelé un Collectif des associations kabyles de France. En effet, des milliers de kabyles ont répondu favorablement à cet appel pour donner la réplique au régime algérien, qui continue à bafouer impunément les droits humains les plus élémentaires en Kabylie. Brandissant le drapeau kabyle ou l’emblème amazigh, les manifestants ont exprimé leur solidarité avec le peuple kabyle, qui fait face à une répression féroce de la part de la junte militaire algérienne. « C’est une démonstration de force ! Sans étiquette politique, nous sommes venus comme un seul homme, comme une seule femme pour (soutenir) la Kabylie et pour être solidaires avec nos frères. Nous exigeons la libération de nos détenus politique et d’opinion », a déclaré l’un des manifestants.

C’est un pari réussi pour ce Collectif d’associations kabyles de France, qui a su rassembler et unifier les kabyles de la diaspora autour du seul intérêt de la Kabyle. « Nous sommes un collectif rassembleur, apolitique et unificateur. Nous sommes unis uniquement pour la Kabylie », a affirmé l’un des intervenants lors d’une prise de parole publique. Sur les pancartes et banderoles brandies par les manifestants, nous pouvons lire : « Justice pour la Kabylie », « Les kabyles de France solidaires avec la Kabylie », « Je marche pour la Kabylie », « Halte à la répression en Kabylie », ou encore « Non à la criminalisation des kabyles ». En outre, plusieurs slogans hostiles au régime algérien ont été scandés par les marcheurs. Ceux-ci ont longuement scandé « Pouvoir assassin », refrain de l’une des chansons d’Oulahlou, composée en 2001 pour dénoncer les meurtres commis par la gendarmerie algérienne en Kabylie, pendant le printemps noir, qui s’est soldé, rappelons-le, par l’assassinat de pas moins de 128 jeunes kabyles et des milliers d’autres blessés, dont des dizaines de personnes handicapées à vie. Présent à cette manifestation, le président du MAK et du GPK, Ferhat Mehenni, a rendu un vibrant hommage aux initiateurs de l’évènement. « La marche d’aujourd’hui est celle du pays kabyle. Je tiens à remercier les associations, les artistes et chanteurs, qui étaient à l’initiative de cette marche pour dire que la Kabylie est vivante et qu’elle n’accepte pas l’arbitraire et l’injustice et que nous sommes là pour aller vers notre liberté », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, ce collectif d’associations kabyles de France, tout en exigeant « une enquête internationale pour connaître les auteurs des incendies criminels » ayant ravagé la Kabylie, en août dernier, interpelle les autorités françaises sur leur silence assourdissant. « La France ne peut pas être complice du régime militaire algérien qui bafoue les droits humains les plus fondamentaux, en toute impunité », lit-on dans la déclaration-appel de ce Collectif.

Arezki Massi