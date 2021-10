Ain Zaouia : Le FFS rend hommage à Rabah Aissat

KABYLIE (TAMURT) – Il y a quinze années, l’ancien cadre du Front des Forces Socialistes et président de l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Tizi Ouzou, Rabah Aissat, a été assassiné, chez lui à Ain Zaouia, au moment où il était attablé modestement avec ses amis à une terrasse d’un café. C’était lors d’une soirée de Ramadhan.

Rabah Aissat était modeste et il préférait rentrer chez lui à Ain Zaouia chaque soir après sa journée de travail à l’APW, dans la ville de Tizi Ouzou. Un groupe armé avait alors surgi et tiré plusieurs coups de feu l’assassinant sur le coup. Hier, des cadres, des militants et des citoyens se sont recueillis sur sa tombe à Ain Zaouia, près de Draa El Mizan. C’est devenu une tradition, chaque 12 octobre, une cérémonie de recueillement et un hommage se tiennent dans la région natale du regretté Rabah Aissat.

Parmi les présents, il y avait Youcef Aouchiche Premier secrétaire du FFS qui a rappelé les valeurs humaines dont était pétri le regretté. Youcef Aouchiche a aussi dénoncé le fait qu’à ce jour, le crime ayant visé Rabah Aissat demeure impuni. Rabah Aissat a été président d’APC de Ain Zaouia durant le mandat 1997-2002, puis élu président d’APW en 2002 et réélu en 2005. Il a été assassiné le 12 octobre 2006 dans un café de son village.

Les responsables du FFS ont saisi encore une fois cette date-anniversaire pour rappeler qu’ils n’ont pas cessé d’exiger la vérité et la justice et que toute la lumière soit faite sur l’affaire de l’assassinat de Rabah Aissat.

Juba Gacemi