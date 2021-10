Ferhat Mehenni répond à Tebboune : « Les seules armes qui sont à ma disposition sont la sagesse et le pacifisme »

KABYLIE (TAMURT) – Dans une allocution très attendue prononcée, lundi 12 octobre, le chef du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie, Ferhat Mehenni, a répondu aux graves accusations portées contre lui par le président algérien Abdelmadjid Tebboune et qui portent sur une prétendue organisation « de collectes de fonds pour l’achat d’armes ». Visiblement serein, le maquisard de la chanson kabyle a mis au défi ses accusateurs de montrer leurs preuves et a assuré que ses seules armes sont « la sagesse et le pacifisme ».

Dimanche dernier, le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait accordé une interview à deux journalistes algériens au cours de laquelle il a accusé le MAK d’avoir organisé « des collectes d’achat d’arme », tout en qualifiant le leader de ce mouvement indépendantiste kabyle, en l’occurrence Ferhat Mehenni, de « terroriste ». Le président algérien, qui sert de vitrine à la junte militaire, a même affirmé qu’il détient des preuves sur ce qu’il avance. « Nous avons des preuves sur des collectes de fonds pour l’achat d’armes », a-t-il déclaré. Dans son allocution prononcée, hier mardi, Ferhat Mehenni a rejeté en bloc ces accusations, tout en réaffirmant encore une fois que son combat et celui des indépendantistes kabyles est imprégné de pacifisme. « Les seules armes qui sont à ma disposition sont la sagesse et le pacifisme, l’écriture et la réflexion, la musique et la poésie, les idées et la philosophie. Si ces dons dont la nature m’a truffé font la panoplie du parfait terroriste ou font de moi le parfait terroriste, ce serait alors mettre le monde à l’envers », a riposté le président du GPK (Gouvernement provisoire kabyle en exil).

Abondant dans le même sens, Ferhat Mehenni a mis au défi le président algérien d’apporter les preuves de ses accusations. « Si Monsieur Tebboune a quelques preuves comme quoi j’ai agi pour collecter des fonds pour acheter des armes, chiche, si c’est un homme, qu’il les montre », a-t-il annoncé. Par ailleurs, le leader indépendantiste a rassuré que son mouvement ne cèdera jamais aux tentations et aux manœuvres du régime algérien qui veut l’entraîner dans la violence. « Ils veulent nous pousser au maquis, mais on restera pacifique », a-t-il insisté. Par ailleurs, Ferhat Mehenni a souligné que les prétendues preuves avancées par Alger sur son éventuelle implication dans les incendies ayant ravagé la Kabylie, le meurtre de Djamel Bensmail ou l’achat d’armes doivent être soumises à une commission internationale.

En effet, le président algérien a évoqué l’existence « de captures d’écran qui montrent sans équivoque que des instructions incendiaires étaient venues de Paris et de Rabat ». Réagissant à ces accusations, le chef du MAK a mis encore au défi ses détracteurs de les montrer au monde entier. « Qu’il nous les montre et que le monde entier soit enfin convaincu de notre culpabilité. Allez, soyez un homme Monsieur Tebboune ! Montrez ces preuves au monde puisque vous les détenez. Ceci dit, sur les captures d’écran nous avons quand même quelques réserves. Aujourd’hui, n’importe qui peut falsifier des choses et montrer de fausses captures d’écran. Il faut soumettre l’ensemble des preuves que vous avez à une commission internationale. (…) Nous sommes là pour vous contrer, pour vous montrer que vous êtes dans l’erreur. Vous êtes incapables, vous n’avez pas les preuves nécessaires pour nous inculper de quoi que ce soit parce qu’il n’y en a pas et parce que nous sommes innocents et tout le monde le sait », a déclaré Ferhat Mehheni. Celui-ci a, pour sa part, ouvertement accusé le régime algérien d’être derrière les incendies qui ont ravagé la Kabylie en août dernier et l’assassinat du jeune de Miliana à Larbaa Nath Irathen. « Ce sont vos hommes qui ont allumé le feu, qui ont tout manigancé, qui ont brûlé la Kabylie avec des hélicoptères, avec des avions, avec des matières prohibées même en temps de guerre et avec du laser. Mais, vous croyez que vous agissez à huis clos et que le monde d’aujourd’hui c’est celui des années 60 », a-t-il accusé le président algérien.

Pour le premier responsable du MAK, la montée en puissance du mouvement indépendantiste en Kabylie est derrière cette guerre déclarée par la junte militaire algérienne contre le peuple kabyle. « Si vraiment les kabyles n’étaient pas pour l’indépendance, pourquoi vous terrorisez la Kabylie alors ? Pourquoi vous jetez les gens en prison », s’est-il interrogé.

