Krim Belkacem : un crime politique impuni

ALGERIE (TAMURT) – Krim Belkacem a été assassiné le 18 octobre 1970. Ce crime politique reste impuni à ce jour tout comme la majorité écrasante des assassinats politiques ayant ciblé des personnalités algériennes comme Mohamed Khider, Ali Mecili, Mohamed Boudiaf…

Dans le cas de Krim Belkacem, il faut rappeler que ce dernier a été l’un des artisans principaux du déclenchement de la guerre d’indépendance. Il a été en outre, durant les sept années de guerre d’indépendance, sur le front aussi bien concernant l’aspect politique que sur le terrain de la lutte armée. Pour terminer, Krim Belkacem a été le chef de la délégation du FLN-ALN aux Accords d’Evian.

Il s’agit donc incontestablement de la figure la plus importante de la lutte armée pour l’indépendance de l’Algérie. Mais à peine l’indépendance acquise, Krim Belkacem et tous les hommes qui ont véritablement mené la guerre contre le colonialisme ont été écarté par Ahmed Ben Bella et son clan, qui n’ont pas hésité à confisquer l’indépendance du pays et mener ce dernier vers l’impasse dans laquelle il se trouve embourbée aujourd’hui l’Algérie.

Même après avoir détourné l’indépendance de l’Algérie, le régime de l’époque n’a pas hésité à « poursuivre » certaines personnalités à la grande stature qui s’étaient réfugiées à l’étranger dont Mohamed Khider, Ali Mecili et Krim Belkacem, tous assassinés. Et dont les crimes n’ont jamais été élucidés. Connaitra-t-on un jour les détails sur l’assassinat de Krim Belkacem ?

Juba Gacemi