Tizi Ouzou : trois morts en 24 heures

KABYLIE (TAMURT) – Pas moins de trois personnes sont décédées en moins de 24 heures dans le département de Tizi Ouzou suite à deux accidents de la circulation graves, survenus à Azeffoun et aux Ouadhias.

Le terrorisme routier continue de sévir et de faire de plus en plus de victimes dans le département de Tizi Ouzou. L’hécatombe se poursuit. Et hier, c’est Azeffoun que l’on a enregistré un bilan mortel de deux décès, deux blessés graves et cinq blessés légers. Il s’agit de la collision entre un bus de transport scolaire et un véhicule léger.

Les éléments de la protection civile de l’unité d’Azeffoun (65 kilomètres au nord-est de la ville de Tizi Ouzou) sont intervenus hier matin pour un accident de la circulation survenu sur la RN24 à proximité de la zone d’activités de la commune Azeffoun. Deux personnes sont décédées sur le coup. Il s’agit des passagers de la voiture. Deux autres blessés graves sont à déplorer et cinq blessés parmi les écoliers qui étaient dans le bus scolaire.

La veille, au village Taguemount Ledjdid, près des Ouadhias, une femme est décédée suite à un accident de la circulation. On a enregistré aussi plusieurs blessés.

Juba Gacemi