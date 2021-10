Tribunal de Chlef : Un an de prison ferme contre l’ex-parlementaire RCD Atmane Mazouz

ALGERIE (TAMURT) – L’ex-député du RCD Atmane Mazouz a été condamné, ce jeudi 21 octobre, à une peine d’un an de prison ferme assortie d’une amende de 50 000 DA par le tribunal de Chlef. L’ex-parlementaire de Vgayet dénonce « un dossier monté de toutes pièces ».

Poursuivi pour « incitation à attroupement », « outrage à corps constitués » et « atteinte à la personne du président de la République », l’ex-député RCD de la circonscription de Vgayet vient d’être condamné à un an de prison ferme et à une amende de 50 000 DA par le tribunal de Chlef. Pour rappel, ce membre du conseil national du RCD a été entendu, en mars dernier par la gendarmerie dans le cadre d’une enquête préliminaire sur son placement à Oran, en décembre 2019, « pour soutenir les manifestants du Hirak réprimés lors du 44e vendredi (de la marche hebdomadaire ».

Ensuite, Atmane Mazouz, également secrétaire national à la communication au RCD, a été auditionné, en mai 2021, par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi Aïch pendant deux heures sur ses déclarations politiques et ses publications sur sa page Facebook. Dans un message qu’il posté sur les réseaux sociaux, ce jeudi, à sa sortie du tribunal, l’ex parlementaire a dénoncé « un dossier monté de toutes pièces » et « des règlements de comptes ». « D’un faux rapport des gendarmes, ajouté au refus d’auditionner des témoins présents, les règlements de comptes sont et demeurent au rendez-vous dans les tribunaux (algériens) », s’est-il indigné, tout en promettant de répondre dignement à cet arbitraire. « Notre réponse est d’abord la dignité et sera à la mesure des procédés de vos antres d’injustice et de vos complots », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Pour rappel, le RCD a décidé de boycotter les élections locales que le régime algérien prévoit d’organiser le 27 novembre prochain.

Arezki Massi