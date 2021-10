Khalida Toumi : 2 ans en prison sans jugement

ALGERIE (TAMURT) – L’ancienne cadre du RCD et ancienne conseillère et ministre de la Culture sous le règne d’Abdelaziz Bouteflika vient de boucler sa deuxième année d’emprisonnement sans avoir été jugé.

Khalida Toumi a été arrêtée et écrouée dans le cadre d’enquêtes ayant trait à des malversations dans le cadre d’importantes manifestations culturelles ayant eu lieu lorsqu’elle était ministre de la Culture et dont les plus importantes sont « Tlemen capitale de la culture islamique » et « Constantine capitale de la culture arabe ». Khalida Toumi a été placée en détention préventive en attendant que les enquêtes menées concernant ces affaires soient achevées. Elle sera alors jugée. Mais il se trouve que la durée de détention préventive ne cesse de traîner en longueur.

L’avocat de Khalida Toumi, Boudjemaa Ghechir, a d’ailleurs réagi hier concernant la durée trop longue de la détention de sa cliente sans que cette dernière ne soit jugée. L’avocat a demandé que le procès de Khalida Toumi soit programmé le plus vite possible. Il a aussi révélé que Khalida Toumi n’a jusque-là pas été auditionnée dans le cadre d’une quelconque enquête concernant les accusations dont elle a été la cible.

Il faut préciser que l’enquête ayant trait aux affaires dans lesquelles est citée Khalida Toumi sont menées par l’inspection générale des finances, rattachée directement au gouvernement.

Juba Gacemi