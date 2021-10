Sidi Aich : Atmane Mazouz (RCD) devant le juge

KABYLIE (TAMURT) – Le harcèlement judiciaire semble avoir la peau dure et les cadres et militants du RCD (Rassemblement pour la Culture et la Démocratie) sont en train de s’ajouter aux militants indépendantistes, aux autonomistes et aux « hirakistes » poursuivis par la justice ou emprisonnés.

Le cadre du RCD Atmane Mazouz a été convoqué à se présenter devant le juge d’instruction de la circonscription de Sidi Aich dans le département de Bgayet demain. C’est Atmane Mazouz lui-même qui a rendu publique cette information en dénonçant le fait que l’acharnement judiciaire se poursuit. « Après une condamnation arbitraire du tribunal de Chlef, me voilà de nouveau convoqué à comparaître devant le juge d’instruction de la circonscription de Sidi-Aich, dans la wilaya de Béjaïa pour ce mercredi, 27 octobre 2021 à 10h00 », rapporte Atmane Mazouz.

Ce dernier a ajouté : « Habitué à la jungle et à la traque judiciaire, les tenants de la criminalisation de l’action politique m’ouvrent un abonnement d’office devant les juges. Cette fois, l’accusation repose sur un autre fallacieux prétexte, d’incitation à attroupement et outrage à institutions publiques ». Il faut rappeler que Atmane Mazouz a été condamné, il y a quelques jours, à une année de prison ferme par le tribunal de Chlef.

Juba Gacemi