Tribunal d’Aqvu : Peines de prison ferme et autres avec sursis pour les neuf militants indépendantistes kabyles

VGAYET (TAMURT) – Jugés pour avoir pris part, le 22 mai dernier, à Aqvu, à la commémoration du 25eme anniversaire de la disparition de Masin U Harun, l’un des pionniers de la lutte pour la reconnaissance de la culture et de l’identité amazighes, trois militants kabyles ont écopé, ce mardi 26 octobre, d’un an de prison ferme, alors que six autres ont été condamnés à un an de prison, dont six mois avec sursis. Pour sa part, la militante Wissem Nasri, arrêtée dans la même affaire, n’a écopé que de six mois de prison avec sursis. Ces différents verdicts ont été accueillis avec « soulagement » par les détenus et leurs familles, vu les « conditions sécuritaires et politiques » et « la pression exercée », ont affirmé les avocats de la défense. Néanmoins, ceux-ci considèrent que le dossier de cette affaire est purement « politique » et « vide ».

Le verdict est tombé, mardi soir, vers 21h, dans le procès des neuf militants indépendantistes kabyles, interpellés le 22 mai dernier, à Aqvu, alors qu’ils s’apprêtaient à rendre hommage à Masin U Harun, l’un des grands défenseurs de la culture berbère, décédé en 1994 et enterré à Tifrit, son village natal. Les audiences ont commencé à 9h du matin. Ainsi, les militants Menad Maouche, Zahir Ait Mensour et Younes Kaced ont été condamnés respectivement à un (01) an de prison ferme et une amende de cent mille dinars (100 000) DA par le tribunal d’Aqvu. Six autres militants, en l’occurrence Karim Fateh, Boudjemaa Bousselam, Faouzi Chakri, Menad Djoudi, Marzouk Laoubi et Massinissa Abache ont écopé chacun une peine d’une (01) année de prison dont six (06) mois avec sursis. Ils ont déjà purgé cinq mois de prison. Leur libération est prévue le 22 novembre prochain.

Concernant la militante et artiste Wissem Nasri, elle a été condamnée à six (06) mois de prison avec sursis et une amende de cinquante mille dinars (50 000) DA. A noter que le parquet avait requis un (1) an de prison ferme à l’encontre de tous les prévenus. Tout en jugeant le dossier des détenus « vide », la défense ne fera pas pour autant appel. « Bien que le dossier soit purement politique et vide dans tous les sens, mais eu égard aux conditions sécuritaires et politiques, et la pression exercée, les jugements émis aujourd’hui par le tribunal d’Aqvu à l’encontre des militants kabyles et détenus d’opinion ont été en majorité accueillis avec soulagement par les détenus et leurs familles », a déclaré Maître Allaoua Benabdeslam, l’un des avocats de la défense. Celui-ci a aussi exprimé sa joie de voir sa cliente Wissem Nasri échapper à la prison ferme, ce qui lui permettra de rejoindre l’école des arts dramatiques de Bordj El Kifan, dont elle a gagné le concours d’admission.

Pour rappel, la marche de commémoration du 25eme anniversaire de la disparition de Masin U Harun, qui était projetée à Aqvu, le 22 mai dernier, a été empêchée par la police. Les militants kabyles qui se sont déplacés pour y prendre part ont été violemment réprimés. La police algérienne avait même fait usage de Taser lors des interpellations, alors que les manifestants étaient pacifiques, armés du seul drapeau kabyle.

Arezki Massi