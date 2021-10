JSK : Mehdi Cerbah n’est plus

ALGERIE (TAMURT) – Mehdi Cerbah, ancien gardien de but de la Jeunesse Sportive de Kabylie, entre autres, est décédé hier après une longue maladie. Mehdi Cerbah était l’un de nos meilleurs gardiens de buts de tous les temps.

Il a marqué son temps, plusieurs générations et le football de manière générale. En plus de la JSK où il a brillé de fort belle manière pendant plusieurs années, le regretté Mehdi Cerbah a été le gardien de but de l’Equipe nationale lors du Mondial de 1982. Le défunt compte 62 sélections en équipe nationale. Par ailleurs, il a été cinq fois champion d’Algérie dont quatre fois dans les rangs de la JSK, en 1973, 1974, 1977 et 1980.

Mehdi Cerbah a aussi obtenu la Coupe d’Algérie, une fois dans les rangs de la JSK et une autre fois dans les rangs du RCKouba. Il y a quelques mois, Mehdi Cerbah a publié un livre où il retrace avec détails son parcours footballistique. Le livre est intitulé : « Mémoires d’un gardien de but ».

Juba Gacemi