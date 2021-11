Tizi Ouzou : le comédien Salem Oussalas candidat à l’APW

KABYLIE (TAMURT) – Le célèbre comédien Salem Oussalas est candidat aux prochaines élections municipales dans le département administratif de Tizi Ouzou. C’est lui-même qui a rendu publique cette information hier.

Salem Oussalas est très connu dans le milieu culturel et artistique local ainsi que dans le monde associatif en Kabylie. Mais il n’a jamais laissé transparaitre un intérêt particulier à la politique jusque-là. Qu’est-ce qui a donc motivé son choix de figurer sur une liste de candidats pour convoiter la prochaine assemblée populaire wilayale ? Surtout quand on sait que les prochaines élections municipales du 27 novembre 2021 sont très controversées et se dérouleront dans un contexte de répression et d’arrestations massives de militants politiques de plusieurs tendances. Salem Oussalas explique : « C’est avec respect que j’annonce officiellement ma candidature aux élections locales APW de Tizi-Ouzou, sur la liste ASSIREM. Ma candidature est le résultat d’une longue et mûre réflexion et implique mon engagement solennel dans le combat politique. Un autre défi, une nouvelle aventure mais aussi une sincère promesse de porter haut et fort la voix de la population de Tizi-Ouzou.

Entre le désespoir et l’abandon, la fuite et l’absence nous avons choisi la présence, le courage et la responsabilité. Un choix des plus difficiles mais que nous assumons pleinement et que nous concrétiserons en nous accordant votre confiance ». Salem Ouassalas a campé les premiers rôles dans plusieurs films et feuilletons en langue kabyle comme La montagne de Baya, Arezki l’indigène, Mimezrane, etc. Par ailleurs, il est médecin de profession.

Juba Gacemi