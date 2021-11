Bgayet : Aourir Ath Hsyen village le plus propre

KABYLIE (TAMURT) – Le village Aourir Ath Hsyen, situé dans la commune d’Akfadou a reçu le premier prix du village le plus propre du département administratif de Bgayet. Le prix a été remis en ce 3 novembre 2021 à l’occasion de la deuxième édition dudit prix.

Un prix qui connait un immense engouement des villages de Bgayet, faut-il le rappeler. Le village Aourir Ath Hsyen a reçu ainsi une récompense de 500 millions de centimes. Le deuxième prix est revenu au village Seddouk Ouadda (commune de Seddouk) qui a reçu 350 millions de centimes en guise de récompense. Quant au troisième prix, il a échu à Cheurfa dans la commune de Taourirt Ighil (250 millions de centimes). Les autres villages primés et qui ont reçu entre 150 et 100 millions sont Tighilt Ntafukt, Izoughlamene, Ath Ouamar, Lemcella et Bouhatem. En outre, dans le cadre de la dynamique du concours du village le plus propre, l’APW de Bejaia a attribué des prix spéciaux à 4 villages qui innovent dans la gestion des déchets, la préservation et la valorisation du patrimoine.

Le prix spécial : Gestion des déchets a été attribué au village Izoughlamane,Tifra, d’un montant de 100 000 DA. Le prix spécial : La fontaine a été donné au village Ighil Ouantar (200 000 DA), le prix spécial : Label local et de la valorisation a été attribué au village Cheurfa (100 000 DA) et le prix spécial : Recyclage des déchets est revenu au village Alma Auguenane (200 000 DA).

Juba Gacemi