Vgayet : Les avocats de Karim Smaïli empêchés de lui rendre visite

KABYLIE (TAMURT) – Les avocats de l’acteur associatif et militant kabyle Karim Smaïli, interpellé le 01 novembre dernier, à Tichy, ont été empêchés de lui rendre visite, ce jeudi 04 novembre, au commissariat central de Vgayet, où il a été placé en garde à vue.

Les avocats et la famille de Karim Smaïli restent sans nouvelles sur sa situation. En effet, ses avocats se sont vu refuser de lui rendre visite, ce jeudi 04 novembre. C’est ce qu’ils ont affirmé dans un communiqué rendu public aujourd’hui. « Le collectif d’avocats constitué dans le dossier du détenu Karim Smaili s’est rendu aujourd’hui à 9h au commissariat central de Béjaïa pour lui rendre visite et s’en enquérir du dossier. Le collectif n’a pu le voir pour des raisons qui relèvent du dossier et des procédures y afférentes », a-t-on lu dans ledit communiqué. Néanmoins, ce collectif d’avocats, composé des maîtres Bensaid Lamine, Tounsi Lounis, Sabrina Adrar et Aroudj Mohammed Saïd, ont souligné qu’une « prochaine visite est programmée pour le 7/11/2021 ».

Président de l’association culturelle Asaki (Eveil) de Tychi, Karim Smaïli anime aussi le Café Littéraire de Tychi. Cet espace culturel et d’échanges libres dérange le régime algérien, qui ne tolère aucune voix discordante et opposée au discours officiel.

Arezki Massi