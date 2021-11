Seddouk : le RCD dénonce l’arrestation de ses militants

BGAYET (TAMURT) – Le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie a dénoncé, hier, la répression qui s’abat sur ses militants et sur ses cadres. Les dernières en date ont été enregistrées à Seddouk (Bgayet).

Le RCD s’est indigné du fait qu’à Seddouk, dans le département administratif de Bgayet, plusieurs de ses militants ont fait l’objet de répression, souligne-t-on. « Ceux qui croient avoir décelé une relative inflexion dans la répression systématisée du pouvoir à l’encontre de toute voix discordante n’auront pas attendu longtemps pour être démentis. Les arrestations opérées ce premier novembre pour empêcher des citoyens de commémorer le déclenchement de la révolution et rendre hommage à nos chouhadas en dehors du canevas officiel du régime est la plus cinglante des réponses », a indiqué le RCD. A Seddouk (Bgayet), une localité martyre de la guerre de libération, les forces de police ont pourchassé des jeunes qui tentaient de marcher pour rendre hommage aux sacrifices de leurs ainés et marquer la fidélité à leurs idéaux de liberté, de justice et de démocratie, déplore en outre le même parti politique qui, pour rappel, boycotte les prochaines élections municipales du 27 novembre.

Pour le RCD, la machine judiciaire a été vite actionnée pour de lourdes condamnations par l’intermédiaire du tribunal d’Akbou : les six (6) prévenus présentés écopent chacun de 600 heures de travaux d’intérêt général (TIG). « Comble de la machination, quatre (04) jeunes qui ne figurent pas parmi les personnes arrêtées et non convoquées à cette comparution immédiate sont condamnés à de très lourdes peines. Il s’agit de Mahmoud Boughariou, coordinateur national des jeunes progressistes du RCD, Fares Labdouci, membre du bureau national des jeunes RCD, Said Bouchoul président du conseil communal du RCD Seddouk et de Arab Ben Mahrez , militant de seddouk », indique le RCD qui dénonce et condamne cette répression et ces agissements.

Le RCD a appelé à l’élargissement sans conditions de tous les prévenus dans cette machination et à la mobilisation et la solidarité citoyennes.

Juba Gacemi