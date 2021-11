Tizi Ouzou : la campagne électorale peine à démarrer

KABYLIE (TAMURT) – La campagne électorale pour les prochaines élections municipales du 27 novembre prochain, a démarré officiellement jeudi dernier. Mais, sur le terrain, les citoyens ont la tête ailleurs.

La mission des candidats aux prochaines élections municipales du 27 novembre s’avère des plus difficiles pour ne pas dire impossible. Qu’il s’agisse des candidats du FFS ou des candidats indépendants, ces derniers n’arrivent pas à capter l’intérêt de la population en dépit du fait que, depuis plusieurs semaines, ils n’ont pas cessé de s’y préparer et de mobiliser des moyens importants pour réussir cette mission. Mais la population n’exprime aucun intérêt envers ces élections et ont plutôt les yeux rivés sur les difficultés de la vie quotidienne et sur la cherté de la vie qui a battu tous les records depuis des décennies. Jamais de mémoire d’homme le prix de la pomme de terre n’a atteint un tel seuil : 150 DA le kilo. Ceci sans compter les autres produits alimentaires de première nécessité qui ont connu une véritable flambée inédite dans les annales depuis quelques mois. Pour ces premières journées de la campagne électorale, le FFS, à sa tête son Premier secrétaire, a tenté de marquer l’événement, qui n’en est pas un. Mais en vain, car les citoyens ont montré une froideur totale à l’égard des sorties du FFS à Tizi Ouzou.

Les citoyens, à Tizi Ouzou, se demandent comment peut-on parler d’élections et de campagne électorale au moment où des centaines de militants croupissent injustement dans les prisons pour leurs opinions. Mais le FFS a décidé de prendre part à la feuille de route du pouvoir sans scrupule. D’ailleurs, les responsables du FFS ne cessent de se contredire dans leurs différentes interventions. Pour sa part, le député Ouahab Ait Menguellet, qui parraine des listes indépendantes, n’a pas, non plus réussi, à drainer les foules. Il s’est limité, dans une première sortie électorale effectuée dans un village de Tizi Ouzou, à serrer la main à quelques citoyens qu’il croisait au gré du hasard sur son chemin.

Juba Gacemi