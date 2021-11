La légende Loucif Hamani n’est plus

KABYLIE (TAMURT) – La légende de la boxe, Loucif Hamani est décédé en ce mercredi 10 novembre 2021 à l’âge de 71 après une longue maladie.

Le monde du sport et de la boxe plus particulièrement, la Kabylie aussi, viennent de perdre l’une des sommités sportives de tous les temps. Loucif Hamani a marqué avec des lettres d’or la boxe grâce à ses prestations magistrales ayant marqué les esprits et plusieurs générations. Loucif Hamani s’est distingué de fort belle manière et a marqué son temps notamment durant les années soixante-dix. Le regretté est né le 15 mai 1950 au village Igoufaf dans la commune d’Ath Yahia (Michelet). Il a été champion d’Afrique des super welters en 1976 et 1977. Il a commencé à s’adonner à la discipline de la boxe quand il avait à peine huit ans, en France et à l’insu de son père et de sa mère.

Des centaines de réactions ont été enregistrées, sur les réseaux sociaux, juste après l’annonce du décès de Loucif Hamani dans les quatre coins de la Kabylie et dans le monde sportif. La date de l’enterrement de Loucif Hamani n’a pas encore été rendue publique. L’équipe de Tamurt.info présente ses sincères condoléances à la famille de Loucif Hamani et les assure de leur entière solidarité en ces moments très difficiles.

Juba Gacemi