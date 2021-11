Le maire de Tizi Ghennif est décédé

KABYLIE (TAMURT) – La nouvelle a affligé la population de la commune de Tizi Ghennif mais aussi des régions environnantes ainsi que les militants et cadres du Front des Forces Socialistes. Le maire de Tizi Ghennif, Djamel Mahmoud, est décédé hier jeudi 11 novembre après une crise cardiaque.

L’information du décès de Djamel Mahmoud s’est propagée telle une trainée de poudre et a suscité une grande vague de réactions, de témoignages et de condoléances. Le regretté était en fin de mandat puisque le 27 du mois en cours est prévu le renouvellement de l’Assemblée Populaire Communale de Tizi Ghennif. Les camarades et amis du défunt ont témoigné de sa bonté et de ses qualités humaines suite à l’annonce de la mauvaise nouvelle. « Notre camarade militant du FFS, l’actuel P.APC de Tizi-Ghennif Djamel Mahmoud tire sa révérence », a souligné Lounès Djouadi, maire de Timizart. Ce dernier témoignage : « Le regretté était un maire exemplaire, timide, respectable, brave, gentil et respectueux. C’était l’ami de tout le monde, toujours souriant quelques que soit les circonstances, il prenait trop sur lui.

Malgré les problèmes et les divergences dans le parti, il avait su faire la différence entre positions politiques et amitié. Son décès est une véritable perte pour le parti, pour la région de Tizi Ghennif et pour toute la wilaya de Tizi Ouzou ». Le maire de Timizart qui a connu et côtoyé le défunt a souligné : « tu vas vraiment nous manquer, ce que tu avais sur le cœur, la pression, l’angoisse, l’ingratitude des gens et le stress nous l’avons tous même si on fait semblant d’être fort et d’avoir le caractère mais au fond, nous ne sommes que des humains ».

Juba Gacemi