Bgayet : une bibliothèque portera le nom de Haddadou

KABYLIE (TAMURT) – Le regretté Mohand-Akli Haddadou a produit des dizaines de livres en tamazight et sur la culture et la langue berbères. Il est l’un des auteurs amazighophones les plus prolifiques. Il a enseigné pendant des décennies.

Il a exercé pendant très longtemps au département de langue et culture amazighes de l’université « Mouloud Mammeri » de Tizi Ouzou où il a contribué à la formation de centaines d’universitaires dans le domaine de l’Amazighité, langue, culture et histoire. Afin de commémorer le triste troisième anniversaire du décès de Mohand-Akli Haddadou, un hommage lui sera rendu dans la commune de Chemini à Bgayet d’où il était originaire. La mairie de Chemini vient en effet de mettre en place un programme de festivités en hommage au regretté Mohand-Akli Haddadou.

Cet hommage se tiendra le 20 novembre 2021 à partir de 10 heures à la bibliothèque de Chemini qui est baptisée en son nom. Au programme, il y a une exposition sur l’œuvre et la biographie de Haddadou, les témoignages de sa famille, ses collègues, ses étudiants et ses amis ainsi que l’inauguration de la bibliothèque. Une table ronde sur ses œuvres, son travail de recherche et son parcours ainsi qu’une conférence qui sera animée par Djamel Laceb et Mr Ramdane Benabi et qui abordera le thème : « Mass Muhand-Akli Haddadou, usgzawal ».

Juba Gacemi