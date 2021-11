Pluies diluviennes : Tizi Ouzou isolée

TIZI OUZOU (TAMURT) – Plusieurs localités de Tizi Ouzou étaient isolées hier, suite à la stagnation des eaux de pluies sur de nombreux réseaux routiers. Même les routes nationales n’ont pas échappé à ce « déluge ».

Après une sécheresse ayant duré plus de deux ans, et une crise d’eau qui frise la catastrophe, des pluies torrentielles ont fini par tomber depuis quarante-huit heures mais non sans occasionner des dommages parfois importants aux routes. Fort heureusement, on ne déplore aucune perte humaine ni dégâts matériels méritant d’être signalés. Mais, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région de Tizi Ouzou surtout hier et avant-hier ont engendré la fermeture à la circulation automobile de pas moins de trois routes nationales. Il s’agit de la RN 24 reliant Tizi Ouzou à Bgayet par le littoral, la RN 12, reliant Tizi Ouzou à Alger et la RN 5 reliant Tizi Ouzou à Bouira. De nombreux autres chemins de wilaya étaient fermés à la circulation car les eaux stagnées étaient d’un niveau tellement élevé que le passage des véhicules s’avérait pratiquement impossible et pouvait comporter des risques énormes.

Selon les responsables des services météorologiques de la localité de Tizi Ouzou, les quantités d’eau tombées en ces dernières quarante-huit heures ont battu tous les records des dernières décennies en pareille période. Des pluies très abondantes sont également attendues pour aujourd’hui à Tizi Ouzou. Retour à la normale demain sauf imprévu.

Juba Gacemi