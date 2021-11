Covid-19 à Tizi Ouzou : des élèves contaminés

KABYLIE (TAMURT) – La panique commence à gagner sérieusement les parents d’élèves de Tizi Ouzou suite à l’apparition de plusieurs cas de la covid-19 dans les établissements scolaires. La direction de l’Education vient de tirer la sonnette d’alarme et d’appeler à la vigilance.

Il y a eu l’enregistrement de plusieurs cas de la covid-19 dans les rangs des élèves ainsi que dans celui des travailleurs et enseignants exerçant dans les établissements scolaires, et ce, au courant de la semaine écoulée, a révélé la direction de l’Education de Tizi Ouzou dans un communiqué rendu public hier. Le communiqué en question ne cache pas la gravité de la situation. La direction de l’Education a ainsi instruit les chefs d’établissements à veiller sur le respect scrupuleux de toutes les mesures préventives contre le coronavirus contenues dans le protocole sanitaire inhérent à cette pandémie. Ainsi, il a été ordonné de désinfecter de manière régulière l’ensemble des salles exploitées lors de la scolarité, mettre à la disposition des élèves et des enseignants du gel hydro-alcoolique, mettre à la disposition des élèves du savon, le port obligatoire de la bavette, la distanciation sociale (1 mètre et demi)… Cette batterie de mesures est très difficile à mettre en pratique à cause du manque de moyens, la pénurie d’eau, l’insuffisance du personnel devant veiller au respect de ces mesures mais aussi le fait que dans la majorité des cas, les personnes se montrent peu enclines à les respecter.

Il faut noter qu’aucune précision n’a été rendue publique concernant les écoles et les régions où des cas de malades atteints de la covid-19 ont été déplorés. Il faut rappeler que le lycée « Sahoui » d’Azazga est fermé pour dix jours à cause de l’apparition de plusieurs cas de personnes ayant contracté le coronavirus. En outre, les hôpitaux commencent de nouveau à se remplir après une accalmie ayant duré plusieurs mois. Les hôpitaux où l’on retrouve le nombre le plus élevé de malades de la covid-19 hospitalisés sont ceux d’Azazga, Azeffoun et Tigzirt.

Juba Gacemi