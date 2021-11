Elections locales algériennes : Djamel Zenati se moque des arguments avancés par le FFS pour justifier sa participation au vote

ALGERIE (TAMURT) – Dans une contribution publiée récemment sur sa page Facebook sous le titre « L’aventure électorale », Djamel Zenati, ex cadre au FFS, a sévèrement critiqué la démarche de la direction nationale de son ancien parti, qui a décidé de prendre part aux élections locales algériennes, prévues ce samedi 27 novembre. Usant d’une ironie assez mordante, le directeur de campagne de Hocine Ait Ahmed lors des élections présidentielles d’avril 1999, s’est moqué des arguments avancés par le FFS.

« On agite le sempiternel spectre de la menace sur la stabilité, l’intégrité et la souveraineté du pays et on invite citoyennes et citoyens à faire de ce rendez-vous un moment de communion nationale face à l’ennemi. Tout est dit, et clairement dit. Il n’y a donc pas d’élection au sens où on l’entend communément », a constaté d’emblée Djamel Zenati. Emanant du régime algérien, ce discours n’a rien d’étonnant. Mais, ce qui a le plus intrigué ce militant démocrate est l’adoption de cet argumentaire par la direction nationale du Front des Forces Socialistes. « Plus curieux, cet argument absurde et usé semble trouver écho au-delà de la sphère habituelle du régime », s’est-il étonné, avant d’enchainer : « ‘’La participation aux élections locales anticipées du 27 novembre prochain est un choix stratégique dicté par la responsabilité nationale du parti et son attachement à l’unité et à la souveraineté nationales’’. Non, ce propos n’est pas celui du secrétaire général du FLN ou du RND. C’est une déclaration du 1er secrétaire national du FFS », s’est-il moqué.

Dressant un tableau noir de la situation dans laquelle se trouve actuellement l’Algérie, marquée par « la violence faite à l’Histoire et à la Culture », « une justice aux ordres et une administration partiale », une «économie rentière et dépendante », une «école handicapée et handicapante », « la corruption, le brigandage à grande échelle et le bradage des richesses nationales », « l’injustice, l’inégalité, la paupérisation » et « la harga, phénomène qui symbolise à lui seul le naufrage du pays », Djamel Zenati, tout en affirmant que « l’inventaire (de ces maux) est long », reconnait que l’élection « ne changera rien à cette vérité implacable », car « le mal est profond». Dans ce sillage, il se souviendra que les élections précédentes, organisées durant les dernières 25 années, n’ont apporté aucun changement. « Dix-sept élections au suffrage direct depuis la reprise du processus électoral en 1995, sans compter les élections au suffrage indirect et les consultations référendaires. Un quart de siècle de pratique électorale sans le moindre changement. Les consultations se succèdent et les résultats se ressemblent. Un quart de siècle est une tranche de temps trop importante pour ne pas susciter des questionnements profonds sur la question. Ce n’est pas un accident. C’est un fait de structure, une permanence. Il doit être analysé comme tel », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, l’ex cadre du FFS a durement critiqué l’hypocrisie des candidats à ces élections, qui justifient leur participation par « le souci de préserver les espaces de liberté et de faire barrage à la prédation ». Il explique : « Tout le mandat durant, les élus ne cessent de se lamenter, de se plaindre des blocages, du manque de moyens, des intimidations et de bien d’autres faits. Puis la chikaya cesse le temps d’une campagne pour laisser place au monde fabuleux des promesses. Une fois l’obstacle de l’élection franchi, la chikaya reprend ses droits », a-t-il analysé. Dans un autre chapitre, Djamel Zenati a souligné dans sa contribution que cette élection intervient « dans un climat fait de désillusion et d’inquiétude » et après « un été meurtrier », tout en reconnaissant que « la Kabylie a particulièrement été affectée » et qu’elle « a payé un prix fort ».

Il rappellera à juste titre que « des dizaines de contaminés par le virus meurent asphyxiés par manque d’oxygène et des centaines de victimes calcinées dans les incendies faute de secours ». Ce n’est pas tout, car « la Kabylie sera pointée du doigt et accusée d’abriter un foyer de terrorisme », a déploré ce militant des droits de l’homme.

Arezki Massi