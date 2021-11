Elections : 14 % à Bgayet et 15 % à Tizi Ouzou

KABYLIE (TAMURT) – Encore une fois, toute la Kabylie a tourné le dos aux élections organisées par le pouvoir algérien dans le but de normaliser la région. Plus de 85 % des citoyens de Kabylie n’ont pas voté hier aux élections municipales.

Pour ce qui est du taux de participation concernant l’Assemblée Populaire de la wilaya de Bgayet, il est de seulement 14, 77 %. Pour les Assemblées populaires communales de la même wilaya, le taux participation a été de 18, 36 %. A Tizi Ouzou, le taux de participation pour l’APW est de 15, 17 % et pour les APC, il est de 20 %. A Bouira, on a enregistré 27 % pour l’APW et 30 % pour les APC. Malgré la mobilisation de la direction du FFS pour soutenir le pouvoir actuel dans sa démarche et en dépit de la mobilisation aussi de tous les relais locaux du pouvoir dans les quatre coins de la Kabylie, à travers la confection de centaines de listes indépendantes, les citoyens de la Kabylie n’ont pas dévié de leur position de principe, incarnée par un rejet systématique du pouvoir algérien.

Il faut rappeler que ces élections se sont déroulées dans un contexte de répression inédit. Toute personne osant s’élever contre la feuille de route du pouvoir ou critiquer les choix de ce dernier est vite mise sous mandat de dépôt et condamnée à de la prison ferme. En dépit de toutes les pressions et de la répression, les Kabyles n’ont pas voté dans leur écrasante majorité transmettant ainsi un message clair au pouvoir.

Juba Gacemi