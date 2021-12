Journée mondiale de lutte contre le sida : Six nouveaux cas enregistrés en 2021 à Vgayet

KABYLIE (TAMURT) – Sur les 4 000 dépistages effectués de janvier à novembre 2021, six nouveaux cas de séropositifs ont été enregistrés sur l’ensemble du territoire du département de Vgayet, en Kabylie.

Ouvert en 2013, le service de dépistage du sida et des maladies contagieuses qu’abrite le centre de soin situé au quartier Lekhmes, au cœur de la ville de Vgayet, a recensé depuis le début de l’année en cours six cas de personnes atteintes du sida, selon un responsable au niveau de cette structure de santé. Pas moins de 4 000 personnes ont effectué un dépistage du sida au niveau de ce service, et ce, du 1er janvier jusqu’à fin novembre 2021, a précisé la même source. Ces nouveaux cas séropositifs bénéficient d’une prise en charge appropriée et continuent de vivre normalement, tout en prenant les mesures obligatoires et efficaces pour empêcher la transmission du virus, notamment en cas de relations sexuelles.

A noter que le dépistage du sida au niveau de ce service est volontaire, gratuit et confidentiel, a-t-on rassuré. En l’absence d’un vaccin, le dépistage reste le moyen le plus efficace pour freiner la propagation du sida, a-t-on insisté.

Arezki Massi