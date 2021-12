Tizi Ouzou : alliance FFS-Tagmats-Tighri

KABYLIE (TAMURT) – A moins qu’il y ait un revirement de dernière minute, la présidence de l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Tizi Ouzou reviendra au Front des Forces Socialistes qui n’a pas réussi à obtenir une majorité absolue mais qui aura recours aux alliances pour s’adjuger la présidence de l’APW.

Le FFS pourra, en fait, détenir la présidence de l’APW grâce à une alliance qu’il compte contracter avec 14 élus indépendants. Ce qui lui permettra d’obtenir une majorité absolue avec 29 élus. Les négociations entre les élus du FFS et ceux des deux listes indépendantes « Tagmats » et « Tighri n Wegdud » vont bon train, a-t-on pu savoir. Elles pourront aboutir sous peu à un accord d’alliance qui sera concrétisé sur le terrain par un partage des présidences des commissions et des vice-présidences de l’APW.

Alors que la présidence de l’APW reviendra automatiquement au FFS dont les élus sont au nombre de 15. Ceux de la liste indépendante Tagmats sont à 7 et ceux de la liste indépendante Assirem sont à 7 aussi. On retrouvera dans la future APW des élus qui s’opposeront au FFS parmi les neufs élus de la listes indépendante Assirem qui est composée des dissidents du RCD (proches de Said Sadi et contre Mohcine Bellabas). Quant aux 5 élus du FLN et aux 4 élus du RND, il est évident qu’ils finiront par se soumettre à la majorité si ce n’est déjà fait en catimini.

Une éventuelle alliance publique du FFS avec les élus du FLN et du RND porterait un préjudice grave au FFS qui est déjà en perte totale de crédibilité comme l’attestent les résultats catastrophiques qu’il a obtenus suite aux dernières élections locales du 27 novembre, boycottées par plus de 80 % de la population de Kabylie.

Juba Gacemi