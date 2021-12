Tizi Ouzou : des routes coupées par la neige

KABYLIE (TAMURT) – L’état des routes est catastrophique dans le département administratif de Tizi Ouzou où après chaque intempérie, on assiste au blocage et à l’impraticabilité de dizaines de routes : des routes nationales et des chemins de wilaya.

La route reliant Tizi Ouzou à Tigzirt, via Sidi Naamane-Attouche, a été hors d’usage, hier suite aux intempéries ayant occasionné de grands dommages à ce chemin. Il en est de même du chemin de wilaya 128 reliant Tizi Ouzou à Boghni ainsi que de la route vers Ait Yahia Moussa. La route reliant Mirabeau vers Boghni et Draa El Mizan était dans un état catastrophique et les eaux ont envahi complètement la chaussée empêchant toute progression des véhicules. Il en est de même pour la RN 12 reliant Mirabeau à la ville de Tizi Ouzou, surtout durant la journée d’avant-hier où de nombreux véhicules étaient contraints de s’arrêter en pleine autoroute à cause de l’état de cette dernière,

complètement impraticables, non seulement à cause des eaux de pluies qui fusaient de toute part, mais aussi à cause de l’infinité d’objets charriés par les eaux. La neige a aussi occasionné de nombreux désagréments aux automobilistes.

L’amoncellement de neige a obstrué la route Bouira-Tizi Ouzou (RN 33) à Tikjda. La RN 30 Saharidj-Ouacif était bloquée par la neige dans la région de Tizi N’Kouilal ainsi qu’au lieu-dit Koul dans la commune de Aghbalou. La RN 15 était bloquée, par la neige, au Col de Tirourda dans la commune de Iferhounen. En outre, la RN 72 entre les communes Sidi Naâmane et Makouda au niveau du village zaouïa, la RN 30 à Tizi N’Kouilal dans la commune de Iboudraren et le CW 253 entre les communes de Illilten et Chellata ainsi que le CW 09, entre les communes de Illoula Oumalou et Ait Oumalou, sont également hors d’usage depuis quarante-huit heures.

Juba Gacemi