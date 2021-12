APC de Tizi Ouzou : alliance FFS-indépendants

KABYLIE (TAMURT) – Dans la majorité des communes de la wilaya de Tizi Ouzou, on se dirige désormais vers des alliances entre les élus du Front des Forces Socialistes (FFS) et quelques listes indépendantes dont celles parrainées par le député mal-élu, Ouahab Ait Menguellet et dénommées « Tagmats ».

A l’APW, on se dirige aussi vers une alliance entre les 15 élus du FFS et les 7 élus de la liste indépendante « Tagmats » et l’autre liste dénommée « Tighri begdud » qui compte aussi sept élus. Pour l’Assemblée Populaire communale de Tizi Ouzou, l’alliance entre les indépendants et les élus du Front des Forces Socialistes a été confirmée hier par le député indépendant, mal élu faut-il le rappeler, Ouahab Ait Menguellet. Ce dernier a, en effet, rendu public un communiqué où il révèle qu’un protocole d’accord portant sur une alliance de gestion de l’Assemblée Populaire Communale de Tizi Ouzou a été conclu.

L’alliance en question a été scellée entre les élus de la liste indépendante « Tagmats » avec les élus du Front des Forces Socialistes et ceux issus d’autres listes indépendantes dont la liste dénommée « confiance ». Il faut rappeler que tous ces nouveaux membres des APC et de l’APW ont été élus avec moins de 20 % de votants.

Juba Gacemi