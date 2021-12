Muhend U-Yahia : l’artiste, le vrai et immortel artiste

CONTRIBUTION (TAMURT) – Muhend U-Yahia ou Abdellah Mohia, de son vrai nom, nous a quitté trop tôt et la culture amazighe en a perdu ainsi l’un de ses meilleurs serviteurs qui fut à la fois dramaturge, poète et homme de lettres.

Durant sa vie hélas trop courte, l’irremplaçable Mohia poussé à l’exil par les injustices criantes dans son pays a promené sa petite silhouette dans les petites ruelles parisiennes, incarnant le résistant kabyle faisant de son remarquable talent de poète et de son habituel humour pince-sans-rire une redoutable arme qui ciblait toujours le règne des tyrans, des médiocres, des prétentieux et des incompétents qui logent depuis toujours dans la même enseigne.

A ce jour, j’entends toujours ce timbre de voix unique, pénétrant et immédiatement identifiable qui fait preuve d’un invraisemblable sens critique et d’une grande et indéniable connaissance de notre profonde société.

Muhend U-Yahia demeurera toujours à mes yeux ce personnage poignant qui a su dans la douleur profonde et silencieuse qui était la sienne à transmettre notre culture kabyle et sa propre culture forgé par sa quête du grand savoir au sein de sa grande famille qu’il convie souvent sans ménagement à un effort de pensée.

Il est parti sans demander son reste. Il est parti ce jour du 7 décembre 2004 en renonçant à toute forme de gloire ou de gratitude. Il est parti sans se retourner et sans savoir qu’il est désormais notre vrai et réel patrimoine.

En ce jour, permettez-moi de saluer la mémoire de notre grand et prodigieux artiste qui brille toujours dans mon cœur comme il brille dans la vie des » vrais » comme il désignait les sincères et les authentiques. Que ta douce âme repose en paix, notre artiste, notre vrai et immortel artiste !

Yazid Sadat