Tizi Ouzou : Hocine Moula arrêté

KABYLIE (TAMURT) – Après Ahcène Cherifi, Ahcène Graichi et plusieurs autres militants de la cause identitaire amazighe, l’enseignant de langue tamazight à la retraite, Hocine Moula a été arrêté en son domicile, dans son village Tala Athmane, dans la commune de Tizi Ouzou.

On assiste décidément à une véritable escalade d’arrestations des militants de la cause identitaire. Hocine Moula qui vient à son tour d’être subitement arrêté et maintenu en détention est un militant du Mouvement Culturel Berbère de très longue date. Il a fait partie de la première promotion d’enseignants de langue tamazight et ce, depuis l’introduction de Tamazight dans les écoles en septembre 1995, après l’année de la grève du cartable lancée par le MCB en 1994.

Hocine Moula a été de toutes les grandes manifestations inhérentes à la revendication identitaire. Mais il a été aussi d’un grand apport à la promotion de la langue tamazight à travers son enseignement dans les écoles mais aussi dans le journalisme puisqu’il est l’auteur de centaines d’articles et de dizaines d’interviews réalisés en langue kabyle. L’arrestation de Hocine Moula demeure un mystère tout comme celle d’Ahcène Cherifi et Ahcène Graichi et de tant d’autres militants.

Juba Gacemi