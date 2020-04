30 contaminés et 6 décès : panique à Tizi Ouzou

TIZI OUZOU (TAMURT) – La panique s’installe de plus en plus chez la population de la wilaya de Tizi Ouzou, face à la progression rapide et inquiétante de la pandémie du coronavirus. Si au tout début, quelques cas étaient signalés dans seulement deux ou trois régions, c’est loin d’être le cas maintenant.

Le bilan du nombre de personnes contaminées dans la wilaya a fait que la population est prise d’une sorte de panique ces derniers jours. Le nombre exact de patients ayant eu des résultats d’analyses positifs au coronavirus dans la wilaya est de 30. Au rythme où avancent les choses, on ne tardera pas à parler de centaines de personnes atteintes dans la seule wilaya de Tizi Ouzou. En plus, ces trente personnes contaminées proviennent des quatre coins de la wilaya. Ainsi, pour les cinq cas confirmés rien qu’hier, on peut citer une femme de 29 ans résidente dans la commune de Tizi Ouzou, un émigré de 67 ans (village Ait issad, Ifigha), Un homme de 68 ans (Iaagachen, Aghrib), un homme âgé de 57 ans du village Boumehni dans la commune d’Ain Zaouia, un autre de 68 ans du village Tigzirt dans la commune d’Ath Yanni, un citoyen de 48 ans du village Agouni Felkane dans la commune d’Ath Zikki et enfin un dernier âgé de 67 ans du village Iknache dans la commune d’Iflissen, Ce dernier est décédé hier à l’hôpital de Tigzirt.

En outre, 14 nouveaux cas suspectés d’être porteurs du coronavirus ont été mis en isolement, hier, dans différents établissements sanitaires. Quant aux décès, leur nombre s’élève désormais à six. Ils ont été enregistrés dans les communes de Timizart, Ain Zaouia, Aghrib, Ain El Hammam et Tigzirt. Sur le nombre de personnes contaminées au coronavirus, seuls deux sont guéries et ont quitté les hôpitaux. L’un est de Souk El Thenine et l’autre et de Bouzeguène. En Algérie, on dénombre jusqu’à hier, 716 cas confirmés dont 132 pendant les 24 dernières heures. On déplore aussi 44 décès.

Tarik Haddouche