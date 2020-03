Akli D : « gardons espoir, nous allons vaincre le mal »

KABYLIE (TAMURT) – Le chanteur kabyle, Akli D, à partir de son exil en France, lutte à sa manière contre le coronavirus. Chaque jour, vers 17 heures depuis le début du confinement, il organise un live à partir de son compte facebook, en interprétant une de ses chansons en évoquant les circonstances dans lesquelles elle est composée.

Des milliers de fans le suivent quotidiennement. « Ce n’est pas vraiment facile pour moi. Je prononce des mots avec beaucoup de peine et d’émotions. C’est ma manière de lutter contre ce virus et je pense que c’est un devoir pour moi de sensibiliser aussi mes concitoyens en cette période très difficile. Gardons espoir et il nous faut beaucoup de courage et de résistance face à ce virus. Nous devons rester confiné chez nous, ici en France en Kabylie et à travers le monde pour préserver l’humanité », nous laisse entendre Akli D. avec beaucoup d’émotions. « Je suis convaincu que nous allons battre ce mal avec notre détermination », ajouta Akli D. un chanteur Kabyle qui sème l’amour et l’espoir.

Durant ses live qui ne dépassent pas une dizaine de minute, Akli D. racontent des anecdotes de ses années de sans-papier en France, ses souffrances et déboires d’exilé. Il a raconté son installation de quelques années à San Diago, aux USA . Akli D. use d’un langage de cœur et apporte à travers ses histoires vécues beaucoup d’espoir à ses admirateurs. Les chanteurs et les artistes Kabyles ont été toujours un repère pour le peuple Kabyle à travers l’histoire et durant les moments les plus difficiles.

Nadir S.