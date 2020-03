Ali Mouzaoui réalise un film sur Si Moh Ou Mhand

KABYLIE (TAMURT) – Le célèbre réalisateur Ali Mouzaoui vient d’apporter les dernières retouches à un nouveau film, en langue kabyle, consacré au poète Si Mohand Ou Mhand. Il s’agit du portrait cinématographique d’un grand poète qui ne laisse jamais indifférent.

Si Mohand Ou Mhand continue ainsi d’inspirer les cinéastes et les écrivains qui ne cessent de se pencher sur sa vie et sur son œuvre. Après un premier long métrage qui lui a été consacré par les réalisateurs Rachid Benallal et Lyazid Khodja, c’est au tour du réalisateur Ali Mouzaoui de revisiter de nouveau et à sa manière le poète kabyle ancien. C’est la troisième personnalité culturelle kabyle de grande dimension à laquelle le réalisateur Ali Mouzaoui consacre un film après Mouloud Mammeri et Mouloud Feraoun. Malgré les difficultés ayant émaillé la réalisation de ce film, Ali Mouzaoui a réussi à mener à terme le projet qui lui tient à cœur et qui date de plusieurs décennies. Mais le contexte et le manque de moyens ont fait que la réalisation de ce film n’a pas cessé d’être renvoyée aux calendes grecques avant que le projet tant attendu n’aboutisse enfin.

Ali Mouzaoui a travaillé d’arrache-pied et sans arrêt pendant toute une année afin de terminer la réalisation de ce film qui vient ainsi enrichir un cinéma amazigh naissant, pris en étau par une certaine frange de pseudo- réalisateurs, improvisés du jour au lendemain cinéastes. Le film d’Ali Mouzaoui sur Si Moh Ou Mhand est fin prêt. Reste à savoir quand et dans quelles conditions il sera projeté ?

Tarik Haddouche