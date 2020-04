Bgayet et Tizi Ouzou : le couvre-feu commencera à 15 heures

KABYLIE (TAMURT) – Devant l’ampleur gravissime qu’est en train de prendre la propagation du coronavirus, une autre mesure a été annoncée hier concernant le couvre-feu. En effet, à partir d’aujourd’hui, le couvre-feu passera de 15 h à 7h au lieu de 19 h à 7 h.

Cette mesure concerne aussi bien la wilaya de Bgayet que Tizi Ouzou ainsi qu’une dizaine de wilayas, celles qui sont le plus touchées par le coronavirus. Comme nous avons eu à le souligner à maintes reprises, Bgayet et Tizi Ouzou figurent, ces derniers jours, parmi les six wilayas où l’on déplore le plus grand nombre de personnes contaminées au coronavirus. C’est la raison pour laquelle elles font partie des régions où les mesures drastiques de protection sont prises. Le problème, selon les spécialistes, réside dans le nombre de porteurs sains du coronavirus qui risquent de contaminer à leur tour un nombre incalculable de personnes avec lesquels ils sont en contact. C’est pourquoi, pour parer au pire, une seule solution s’impose : c’est le confinement. On ne le dira jamais assez. Et il s’agit d’une initiative personnelle que tout un chacun doit prendre en prenant conscience de la gravité de la situation.

Concernant les bilans quotidiens, le nombre de cas confirmés dans la wilaya de Tizi Ouzou était hier de 40 avec l’enregistrement d’un nouveau patient contaminé à Boghni, âgé de 51 ans ayant été mis en isolement à l’établissement public hospitalier local. En outre, 26 cas suspectées d’être porteurs du virus corona sont en attente des résultats de leurs analyses. Huit sujets suspects ont été mis en isolement dans des établissements hospitaliers locaux. Dix-huit le sont au CHU Nedir-Mohamed. Il faut rappeler que depuis le début de la pandémie, on a enregistré 7 décès dans la wilaya de Tizi Ouzou. Dans la wilaya de Bgayet, on a enregistré hier 4 nouveaux cas confirmés et 5 cas suspects. Les quatre nouveaux cas confirmés, hier, résident à Bgayet-ville (2), Kherrata (1) et Sidi-Aich (1).

Au total, il y a 56 cas confirmés dans la même wilaya. On dénombre, dans la wilaya de Bgayet, 85 patients hospitalisés dont 53 confirmés. Deux parmi les trois autres cas confirmés restant sont décédés alors que le troisième est guéri.

Tarik Haddouche