Bgayet : la direction de la Santé interdite de communiquer sur le coronavirus

BGAYET (TAMURT) – Cette décision a été prise au moment où le nombre de personnes contaminées au coronavirus, dans la wilaya de Bgayet, a dépassé la centaine. La première conséquence de cette mesure est que la rumeur a désormais pris le relais en l’absence d’informations officielles et quotidiennes.

Pourquoi donc un ordre a été donné à la direction de la Santé et de la Population de la wilaya de Bgayet de ne plus communiquer les chiffres et les informations sur l’évolution de la pandémie du coronavirus dans la wilaya ? La question est posée et aucune réponse n’a été apportée. Pourtant, le fait que la DSP communiquait quotidiennement était positif à plus d’un titre. Il s’agit d’abord et avant tout d’un droit des citoyens de savoir ce qui se passe dans leur région. Puis, l’information officielle barre la route à toutes les spéculations qui ont commencé à remplacer les vrais bilans.

Les bilans ne sont donc plus disponibles au niveau local. Il faut désormais récolter çà et là des bribes d’informations pur pouvoir obtenir des bilans qui peuvent souvent s’avérer loin de la réalité. La seule information disponible, hier, faisait état de trois patients qui étaient contaminés et qui ont quitté l’EPS d’Amizour après s’être complètement rétablis. Il s’agit d’un couple et d’une femme résidant dans la commune d’Ibarbachène. Mais le nombre de cas avérés et de cas suspects ne cesse d’augmenter dans la wilaya de Bgayet.

Rien qu’hier, neuf membres d’une même famille ont été suspectés d’être porteurs du Covid-19 et mis en isolement. La situation est toujours alarmante à Bgayet et la prévention est plus que jamais de mise.

Tarik Haddouche