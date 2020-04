Bgayet, les villageois de Mekdour prennent la situation en main

MEDKOUR (TAMURT) – La solidarité est une religion au village de Mekdour, dans la commune de Tizi N’Berber, à l’Est de la ville de Bgayet. Depuis le début de cette crise sanitaire, le comité de village de Mekdour, à l’image de la majorité des villages kabyles, a pris les choses en main.

Une campagne de désinfection a été organisée par des bénévoles et ont touché les moindre coins et recoins de leur village, comme première opération. Des instructions de prévention strictes ont été données à l’ensemble de villageois. Les consignes sont respectées et appliquées à la lettre. A Mekdour, les villageois n’attendent rien des autorités. Ils se sont auto-organisé de manière remarquable et salutaire au même temps.

Le comité de village et les nombreux volontaires sont à pied d’oeuvre afin de faire face à toute situation. En plus de la prévention et du confinement, les villageois restent à l’écoute des toutes les familles qui sont dans les besoins de premières nécessité. La solidarité et le civisme sont la devise des habitants de Mekdour.

Chacun participe à sa manière pour affronter une situation inédites et avec des mesures inédites également. En un mot, Mekdour est une petite république au sens propre du terme.

Nadir S.