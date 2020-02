Bgayet : Malek Houd et Djamel Arezki à la librairie Said Mekbel

BGAYET (TAMURT) – C’est une rencontre littéraire riche et qui promet d’être très intéressante qui aura lieu aujourd’hui, samedi 1er février, à la librairie « Said Mekbel » de Tazmalt dans la wilaya de Bgayet.

En effet, deux écrivains et militants de longue date de la cause identitaire amazighe animeront une rencontre avec leurs lecteurs dans cette librairie très dynamique. Il s’agit de Malek Houd et Djamel Arezki. Malek Houd présentera et dédicacera son tout nouveau roman en langue kabyle, paru il y a quelques jours et intitulé : « Ccdeb akked y izuran ». Quant à Djamel Arezki, il dédicacera son recueil de nouvelles, également en langue kabyle, intitulé : « Akal d wawal ». Ce livre a été publié il y a quelques années.

Les deux ouvrages sont parus aux éditions « Tira » de Bgayet que dirige l’écrivain et militant du Mouvement Culturel Berbère (MCB) Brahim Tazaghart. Le coup d’envoi de la rencontre aura lieu à partir de 14 heures.

Tarik Haddouche