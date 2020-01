Célébration de Yennayer 2970 à Marseille

MARSEILLE (TAMURT) – Pour célébrer yennayer 2970 (jour de l’an Amazigh), l’association solidarité France Kabylie (SFK) a organisé deux activités dans le même jour, une conférence et une soirée musicale.

La conférence débat et dédicace s’est tenue de 16h à 19h dans les locaux de l’institut Berbère avec l’auteur et indépendantiste kabyle Rachid Hitouche. Après avoir observé une minute de silence avec l’hymne national à la mémoire des martyres kabyles assassinés par le pouvoir colonial algérien, le conférencier a démontré à l’assistance par des vérités simples sur les plans économiques, culturelles, politiques et identitaires le statut de colonisée que vit la Kabylie. Il a expliqué que la Kabylie finira par triompher et par arracher son indépendance et ce n’est qu’une question de temps. Rachide Hitouche a aussi abordé le projet du parlement kabyle, il a donné l’adresse du site web, quelques personnes ont montré leur intérêt pour ce projet.

La soirée musicale a eu lieu au CMA la Valbarelle dans le 11e arrondissement. Le public très nombreux, qui s’est déplacé, a passé une bonne soirée avec les artistes locaux. La députée Valérie Boyer et le maire de secteur Julien Ravier sont venus à cette occasion pour présenter à la communauté kabyles de Marseille leur vœux pour Yennayer « aseggas Ameggaz » dans un kabyle parfait.

Yuva Dah