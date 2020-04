Ces policiers et militants indépendantistes kabyles

KABYLIE (TAMURT) – La mouvance indépendantiste Kabyle, conduite par le MAK et l’URK, domine en Kabylie. Elle touche toute la Kabylie et la diaspora, tout âges et couches sociales confondus. Dans les rang des services de sécurité, notamment la police, les sympathisants du MAK et de l’URK ne cesse de progresser, et même de l’assumer, en dépit du risque encouru.

Certains affichent même clairement qu’ils sont des militants indépendantistes. « Je suis à la centrale de Tizi Ouzou et j’ai beaucoup de collègues qui sont indépendantistes. Ce n’est plus un tabou pour nous policiers d’assumer nos opinions politiques indépendantistes. C’est notre conviction et on sait bien qu’on est surveillé par la police des polices », assume Hamid, un jeune policier de la localité de Boghni. « Certes, on est dans les rangs d’une l’autorité coloniale, mais en cas de soulèvement ou de changement politique, nous sommes prêts a rallier les forces kabyles avec armes et bagages pour défendre notre patrie, la Kabylie. Notre présence dans la police est aussi utile pour la Kabylie, du moment qu’on s’oppose parfois à opprimer les manifestants kabyles. Vaut mieux avoir des Kabyles dans les commissariats que des arabes haineux et racistes », explique un autre policier kabyle de la ville de Tizi Ouzou. » Je connais des collègues policiers des renseignements généraux qui sont prêts à travailler pour l’indépendance de la Kabylie et ils protègent même certains militants ciblés par le DRS », ajoute notre interlocuteur. » On est des policiers et on ne peut pas intégrer les rangs des militants du MAK ou de l’URK pour deux raisons. La première, ils ne vont pas nous faire confiance et on le comprend et la seconde, on sera sanctionné par nos supérieurs et on risque gros, mais on milite pour la libération de la Kabylie à notre manière. « En cas de besoin, on est là », rassure le jeune policier qui affirme que le nombre de policiers indépendantistes est plus nombreux que tout le monde le pense.

On a appris aussi que certains policiers des renseignements généraux cachent beaucoup d’information sur les militants du MAK et de l’URK. « Des collègues des renseignements savent par exemple qui envoie de l’argent des cotisation des militants Kabyles établis en France et au Canada, mais ils ne l’ont jamais mentionné dans leur rapport et sont toujours inconnus des autorités coloniales. La question des financements est très sensible et c’est ce que le DRS cherche toujours », nous fera savoir notre interlocuteur. « Des policiers gardent même des dossiers sur certains supérieurs racistes et les dévoileront un jour. « On a, par exemple, des dossiers sur l’implication des policiers en Kabylie dans le trafic de drogue et ils sont encouragés par les autorités officielles », nous informe notre interlocuteur qui dit que les policiers kabyles peuvent jouer un rôle de premier plan pour indépendance de la Kabylie.

En effet, la Kabylie a besoin de tous ses enfants. Tôt ou tard ils agiront.

Karim Derni