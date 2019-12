Condoléances de l’URK à la famille Azem

AGOUNI GUEGHRANE (Tamurt) – Nous venons d’apprendre avec tristesse la disparition du cousin de l’infatigable militant indépendantiste kabyle Hocine Azem, Secréraire Général de l’URK, Kaci Azem, âgé de 60 ans, ingénieur en froid, tombé, hier, d’un olivier dans son champ à Agouni Guéghrane.

Il laisse derrière lui 4 garçons et deux filles. Sur la page de son fils Massinissa, nous pouvons lire : tu es parti, nous te verrons plus… nos cœurs pleurent l’inconsolable douleur… Pour toujours, tu seras dans nos cœurs…) L’enterrement aura lieu demain, mardi, vers 12 h au cimetière d’Agouni Guéghrane

Le Secrétariat Général et les militantes et mililtants de l’URK présentent à la famille Azem leurs sincères condoléances. Nous espérons que le temps atténuera la douleur de la famille, de ses amis et proches et que les beaux moments, à jamais gravés dans leur cœur, leur seront un précieux réconfort.

Moh Said Belkacemi

Secrétaire à l’organique de l’URK