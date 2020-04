Coronavirus : 216 cas confirmés à Bgayet et Tizi Ouzou !

KABYLIE (TAMURT) – La courbe concernant le nombre de personnes contaminées au coronavirus est toujours ascendante en Kabylie. Le bilan global de patients dont la contamination au Covid-19 est confirmée dans les deux wilayas de Bgayet et Tizi Ouzou s’élève à 216.

Il s’agit, bien entendu de chiffres provisoires car des dizaines d’autres cas suspects sont en attente des résultats des analyses. Ceci, en plus de porteurs sains qui courent les rues surtout entre 7 heures et 15 heures du matin où les rues de plusieurs villes de Kabylie sont quotidiennement prises d’assaut sans aucun respect des règles de prévention dont la distanciation et le port des maques. Ce qui fait craindre le pire aux observateurs avisés qui ne cessent de tirer la sonnette d’alarme quotidiennement sans que leur appel ne soit entendu par une bonne partie de la population.

Certes, la majorité des citoyennes et des citoyens observe les mesures de précaution dont celle du confinement volontaire. Mais il va sans dire que la frange de la population qui fait preuve de manque de prudence risque de provoquer une hausse dangereuse du nombre de cas confirmés et par, voie de conséquence, du nombre de personnes décédées qui est actuellement de 29 dans les deux wilayas de Kabylie, Bgayet et Tizi Ouzou. Quinze morts ont été enregistrés dans la wilaya de Tizi Ouzou et 14 à Bgayet. Les chiffres en question évoluent en dents de scie, a-t-on constaté. Ainsi, pendant ces dernières 24 heures, il n’a été enregistré qu’un seul nouveau cas confirmé dans la wilaya de Bgayet. Il s’agit d’un homme de 66 ans résidant à Akbou.

Mais le nombre de nouveaux cas suspectés d’être porteurs de coronavirus enregistrés ces dernières 24 heures est de 27 dans la wilaya de Bgayet. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, 5 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés ces dernières 24 heures, ce qui porte à 93 le nombre global. Ces cinq cas nouveaux sont : un homme de 38 ans d’Azeffoun, une femme de 50 ans d’Aghrib, un homme de 54 ans d’Aghrib, une femme de 57 cas d’Aghrib et un homme de 53 de la même commune. Parmi les cas testés, 10 ont été déclarés négatifs. Le nombre de nouveaux cas suspectés pendant ces dernières 24 heures n’a pas été rendu public.

Tarik Haddouche