Coronavirus : 4 nouveaux cas suspects à Tizi Ouzou

KABYLIE (TAMURT) – Est-ce le début de l’escalade concernant le virus corona dans la wilaya de Tizi Ouzou ? Pour l’instant, il n’est pas encore trop temps pour répondre positivement à cette question. Mais le risque est réel quand on voit avec quelle vitesse ce virus s’est propagé dans des pays voisins comme l’Italie et la France.

Quatre nouveaux cas suspectés d’être porteurs du coronavirus sont enregistrés dans la wilaya de Tizi Ouzo ces dernières vingt-quatre heures. Il s’agit bien sûr de cas non-encore confirmés et ce sont les analyses en cours actuellement au niveau de l’Institut Pasteur d’Alger qui lèveront le voile sur la véracité ou non de ces nouveaux cas. Deux parmi les quatre citoyens qui pourraient s’avérer être porteurs du virus corona sont actuellement hospitalisés au niveau du centre hospitalo-universitaire « Nedir-Mohamed » de la ville de Tizi Ouzou.

Un troisième est hospitalisé à Draa El Mizan alors que le quatrième l’est à Tigzirt. Les quatre citoyens sont, bien entendu, soumis à un isolement systématique afin d’empêcher tout risque de contamination au cas où il s’avérerait qu’il s’agit de véritables patients touchés par cette maladie qui affole le monde surtout depuis une semaine avec la hausse vertigineuse du nombre de personnes atteintes et du nombre de décès occasionnés par ce virus. Les résultats des prélèvements seront connus aujourd’hui ou demain au plus tard et on saura si ces quatre nouveaux cas sont vraiment affectés ou s’il s’agit juste de cas suspects.

Il faut rappeler que depuis le début de cette pandémie, pas moins de seize citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou ont subi la même mesure d’hospitalisation et d’isolement. Mais seulement un seul cas a été confirmé comme étant un sujet porteur du virus corona. Le concerné est actuellement mis en quarantaine et soumis aux soins nécessaires à l’hôpital « Meghenem » d’Azazga. Il s’agit d’un citoyen de Bouzeguène qui est rentré de France il y a un peu plus d’une semaine.

Tarik Haddouche