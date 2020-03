Coronavirus : arrêt de la production à l’Eniem de Tizi Ouzou

KABYLIE (TAMURT) – Les répercussions économiques des mesures drastiques, prises pour endiguer la propagation du coronavirus, commencent à devenir perceptibles dans la wilaya de Tizi Ouzou. L’Eniem de Oued Aissi vient d’annoncer l’arrêt de sa production.

L’Entreprise Nationale des Industries Electro-ménagères de Oued Aissi, à Tizi Ouzou, vient d’annoncer l’arrêt de la production. Il s’agit d’une conséquence directe des mesures restrictives prises dans le sillage de la lutte contre le coronavirus. En effet, le conseil de direction, élargi aux membres du Bureau du Conseil de Participation, s’est réuni en séance extraordinaire au niveau du siège de la Direction générale afin de débattre sur la situation épidémiologique relative au Coronavirus COVID-19, qui continue sa propagation à travers plusieurs wilayas du pays. Durant cette réunion, il a été procédé à la lecture des dispositions contenues dans le décret exécutif portant sur les mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus et leurs impact sur l’activité de l’entreprise, notamment celle relative à la suspension des activités de transport des personnes à savoir les services de transport public de passagers, les transports routiers sur toutes les liaisons, le transport ferroviaires des voyageurs ainsi que le transport par taxi collectif. Par conséquent, précise la direction de l’Eniem, et vu le taux d’absentéisme important enregistré durant la journée du 22/03/2020 et les problèmes liés au dédouanement de matières premières rencontrés au niveau des ports et aéroports, l’employeur et le partenaire social se voient contraints de convenir d’un arrêt de l’activité du 22/O3l2O2O au 21/O4/2O2O.

« Pour cela, il est demandé à tous les directeurs d’organiser le départ en congé de leur personnel en respectant les directives inhérentes à l’épuisement des reliquats des congés annuels en premier lieu, l’anticipation sur le congé annuel en deuxième lieu, le congé sans solde en troisième lieu, et ce pour le personnel qui a déjà consommé son droit en congé anticipé », précise la même source.

Cette dernière ajoute, dans le même sens que concernant le congé sans solde, les travailleurs peuvent bénéficier, à leur demande, d’une avance sur salaire dont le remboursement s’effectuera sur une échéance à déterminer ultérieurement. Il est indiqué en outre que les directeurs centraux et les directeurs d’unité ainsi que les responsables des services doivent assurer la permanence aux niveaux de leurs structures afin de préparer la reprise d’activité notamment pour les fonctions approvisionnement, transit, Gestion de la paie, etc… Et, pour ce, il est demandé à tous les responsables de mettre à la disposition des travailleurs retenus, tous les moyens de protection nécessaires à la prévention contre la propagation de cette maladie, conclut la direction générale de l’Eniem.

Tarik Haddouche