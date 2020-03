Coronavirus : Bgayet et Tizi Ouzou non concernées par le confinement

KABYLIE (TAMURT) – Une deuxième batterie de mesures extrêmes a été prise hier par le Haut Conseil de Sécurité. Il s’agit principalement de l’isolement total et du confinement absolu de toute la wilaya de Blida ainsi qu’un confinement partiel des habitants de la wilaya d’Alger.

Ni la wilaya de Bgayet, ni Tizi Ouzou ou Bouira ne sont concernées par ces mesures annoncées dans le sillage des dispositifs mis en place pour contrer une escalade de la propagation de ce virus mortel. Le nombre de personnes contaminées par le coronavirus dans les wilayas de Kabylie ne semble pas élevé comparativement à ceux de Blida et Alger. C’est la raison pour laquelle pour l’instant, la Kabylie reste non-concernée par ces mesures. Mais il s’agit d’un choix temporaire car à tout moment, des décisions dans ce sens pourraient être annoncées à la faveur de l’évolution du nombre d’individus contaminées. Mais même sans que cette décision ne soit officiellement décrétée en Kabylie, il y a lieu de souligner que la prise de conscience s’est largement propagée dans toute la région où les citoyens, dans leur plus grande majorité, s’est confinée volontairement et ce, depuis au moins quatre jours. On ne sort généralement que pour les besoins urgents comme faire les emplettes ou se rendre à son lieu de travail. La majorité des villes de Kabylie sont des cités mortes depuis jeudi passé surtout quand on sait que depuis dimanche, tous les moyens de transport de voyageurs, publics et privés, sont à l’arrêt.

Il faut rappeler que c’est la wilaya de Tizi Ouzou qui est la plus touchée par le coronavirus avec plus de dix cas confirmés. A Bgayet, on a enregistré un seul cas malheureusement décédé. Un seul cas, mis en isolement, est également enregistré dans la wilaya de Bouira. La majorité des personnes atteintes par le coronavirus en Kabylie sont des émigrés rentrés au pays récemment. C’est le cas aussi de 90 % des 230 personnes atteintes en Algérie. La wilaya de Blida à elle seule comptabilise 125 cas !

Tarik Haddouche