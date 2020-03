Coronavirus, les comités de villages doivent intervenir et gérer la situation

KABYLIE (TAMURT) – La Kabylie a son système de gestion et administratif, depuis la nuit des temps. Chaque village est structuré par un comité, depuis des siècles. En ce moment, de crise sanitaire qui menace sérieusement le pays kabyle, il ne sert à rien d’attendre les autorités algériennes pour faire face à la situation.

Les comités de village doivent intervenir et prendre les choses en main. C’est aux membres des comités de villages, puis de régions de se réunir et de prendre les décisions nécessaires, en concertation avec le corps médical. C’est aux comités de villages, les véritables représentants de la société kabyle et du coup elle incarne l’autorité souveraine en Kabylie. La situation urge. Les Kabyles n’ont qu’à se fier à leur structure ancestrale et faire appel à leur sens de responsabilité pour faire face à cette pandémie. La solidarité légendaire des Kabyles est la seule arme pour sauver des vies humaine, comme les Kabyles faisaient depuis des siècles.

Les membres de comités de villages et les volontaires doivent gérer l’évacuation des malades, leur prise en charge, prendre en charge les personnes âgées, les sans-abris, etc. Les comités de villages doivent s’impliquer aussi directement dans les structures sanitaires pour une prise en charge des malades. Les comités de villages doivent sommer aussi les commerçants de respecter les prix, assurer l’ordre, gérer le confinement, etc. Les Kabyles n’ont rien à attendre du régime d’Alger.

Nadir S.