Coronavirus : un deuxième décès à Tizi Ouzou

KABYLIE (TAMURT) – un deuxième patient vient de décéder dans la wilaya de Tizi Ouzou après avoir été contaminé par sa fille, une émigrée qui était rentrée au pays pour une visite familiale. On dénombre désormais trois morts en Kabylie, deux dans la wilaya de Tizi Ouzou et un dans la wilaya de Bgayet.

Le bilan des personnes contaminées au coronavirus dans la wilaya de Tizi Ouzou ne cesse d’augmenter et cette fois-ci, c’est un décès qui a été annoncé dans le cadre du bilan quotidien du ministère de la Santé et de la population qui fait état de deux morts enregistrés durant ces dernières vingt-quatre heures : un à Tizi Ouzou et un autre à Boumerdès. Le patient décédé dans la wilaya de Tizi Ouzou était âgé de 72 ans. Il a été contaminé par sa fille qui vit en France et qui était en visite familiale ces derniers jours. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, des dizaines de patients suspectés d’être porteurs du virus corona sont en attente des résultats des prélèvements qui leur ont été effectués au niveau de l’Institut Pasteur.

Quant aux patients dont les résultats sont confirmés, ils sont mis en isolement au CHU Nedir-Mohamed du chef-lieu (cinq patients) et aux EPS des localités d’Azazga, Azeffoun, Draa El Mizan, Ain El Hammam et Larbâa Nath Irathen. La deuxième personne décédée ces dernières 24 heures dans la wilaya de Boumerdès était un émigré de 75 ans. Au total, 264 personnes sont atteintes de coronavirus en Algérie.

Tarik Haddouche