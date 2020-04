Covid-19 : 31 cas suspects enregistrés à Bgayet en 2 jours

BGAYET (TAMURT) – La progression du coronavirus se poursuit dans la wilaya de Bgayet et toutes les parties concernées ne cessent d’appeler inlassablement tous les habitants de la wilaya à faire preuve d’un maximum de vigilance en respectant les règles préventives universellement recommandées.

Ainsi, en deux jours (mercredi et jeudi derniers) pas moins de 31 nouveaux cas suspects ont été enregistrés un peu partout sur le territoire de la wilaya de Bgayet. Le nombre de nouveaux patients, dont la contamination au coronavirus est confirmée, enregistrés jeudi, est deux. Et quatre décès ont fait l’objet de prélèvements et l’on est toujours en attente des résultats. Les mêmes chiffres évoquent 48 personnes atteintes de coronavirus et qui ont réussi à se rétablir après les soins nécessaires. Au total, il y a actuellement 112 personnes contaminées au coronavirus dans la wilaya.

Quant aux deux nouveaux cas, ils ont été enregistrés jeudi à Seddouk et Akbou. Ce sont un homme âgé de 50 ans et un autre de 56 ans. Le nombre global de personnes décédées est de 14. Concernant les quatre nouveaux décès en attente de résultat, les défunts étaient suspectés d’être porteurs du virus corona et ils étaient en réanimation avant de succomber. Il s’agit d’un patient de 79 ans de Kendira, d’une femme de 66 ans de Taskriout, un homme de 77 ans de Bgayet-ville et d’un homme de Tichy âgé de 40 ans.

Les nouveaux cas suspectés ont été enregistrés dans diverses communes de la wilaya comme Amizour, El Kseur, Kherrata, Sidi-Aich (une jeune fille de 17 ans), Tizi Nberber, Aokas, Souk El Tenine… Tous ces chiffres rappellent que la situation demeure toujours préoccupante dans la wilaya de Bgayet.

Tarik Haddouche