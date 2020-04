Covid-19, les gendarmes font appel à leurs indicateurs en Kabylie

KABYLIE (TAMURT) – Les autorités algériennes craignent sérieusement de perdre le contrôle de la Kabylie, après que les comités de villages et de quartiers se sont imposés de manière magistrale, depuis le début de la crise sanitaire.

Pour couper l’herbe sous les pieds des comités de villages, les gendarmes algériens ont fait appel à leurs relais et indicateurs. Les taupes ont infiltré les comités de villages et les cellules dites de crise, afin d’informer les gendarmes de tous les détails. Les indicateurs informent les autorités coloniales surtout sur le financement. Des portraits détaillés sont établis sur tous les activistes, leur niveau scolaire, opinions politiques, vie intime, religion, etc. Les indicateurs sont surtout chargés de donner les moindres détails à la gendarmerie sur le financement des actions de charités. Ce qui fait encore peur aux décideurs algériens, c’est surtout les aides financières qui émanent de la diaspora kabyles. Des milliers d’euros sont envoyés aux comités de villages, ces derniers jours, pour venir en aide aux Comités. Des sommes qui dépassent largement les budgets squelettiques que le pouvoir algérien offre aux mairies kabyles et à leurs indicateurs.

Les informations récoltées par les services de sécurités sur les activités des comités de villages leur permettront d’élaborer les plans et les manœuvres pour écarter les comités de villages kabyles et leur ôter l’autorité, très respectée par les villageois.

Notons que les indicateurs de polices et de gendarmeries touchent un salaire de 6000 dinars par moins. Certains sont des bénévoles. Curieusement, les indicateurs de la gendarmerie algérienne se retrouvent exactement dans le même rôle que celui des harkis de la guerre menée par la Kabylie contre la France coloniale.

Nadir S.