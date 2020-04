Covid-19, une autre femme décède à Iflissen

IFLISSEN (TAMURT) – Une femme de 83 a rendu son âme hier, à l’hôpital de la ville de Tigzirt, au nord de Tizi Ouzou. Il s’agit d’une habitante du village At Youcef, dans la commune d’Ifllissen, sous-préfecture de Tigzirt. Elle a été atteinte du coronavirus.

C’est la troisième femme du même village qui vient de décéder, à cause de cette pandémie et la sixième dans la commune d’iflissen, la localité la plus touchée en Kabylie. La nouvelle a plongé toute la région de la Kabylie maritime dans le doute, la tristesse, et même un peu de panique. Le manque de moyens matériels au niveau de l’hôpital de Tigzirt a rendu la tâche impossible aux médecins pour sauver les victimes. Selon notre source au niveau local, le virus a été propagé dans la région par une personne venue de Boufarik pour assister à un enterrement au village At Youcef.

Les comités de villages font de leur mieux pour gérer le confinement, mais il semble que la propagation de ce virus mortel est freiné. Les comités de village gèrent le confinement de manière stricte et un élan de solidarité a été initié dès les premières apparitions du corona. Le ministre algérien qui s’est rendu dans la région a promis de doter l’hôpital de la ville en moyens, mais tout le monde sait qu’il s’agit que de simples promesses, sans suite, comme d’habitude.

Nadir S.